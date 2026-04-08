E caminda rumbo pa YOG Dakar2026 a cuminsa! Hefe di Mision pa Youth Olympic Games 2026 rumbo pa Dakar, Senegal

Ayera tardi TEAMARU su hefe di mision pa e Youth Olympic Games di Dakar2026 a sali rumbo pa e ciudad di Dakar na Senegal. E obhetivo di e biahe aki ta pa atende e reunion di “Chef de Missions”, unda tur pais nan hefe di delegacion ta bay pa asina ricibi informacion importante pa cu participacion na e Weganan Olimpico di Hubentud. Pa prome biaha den historia, un Evento Olimpico lo tuma luga riba e continente di Africa, cual ta haci e edicion aki di e Youth Olympic Games (YOG) uno historico.
Den e caso di Comite Olimpico Arubano (COA), a bay Patrick Werleman cu a ser nombra como e Chef de Mission (CDM) pa e Weganan aki. Ademas di ta e Director di Desaroyo na COA y presidente di e organisacion di anti-doping nacional ARUNADO, Patrick ta conta cu experiencia como CDM, unda e lidera e delegacion cu a participa na e Weganan Olimpico di Rio2016.
Nos ta desea Patrick hopi exito na e reunionnan di Hefe di Mision na Dakar, Senegal y ta sigur cu lo bolbe cu tur informacion necesario pa prepara TEAMARU pa nan participacion den luna di novemeber proximo na Dakar2026.
#TEAMARU #COA #ARUBA #YOG #DAKAR2026