E caminda rumbo pa YOG Dakar2026 a cuminsa! Hefe di Mision pa Youth Olympic Games 2026 rumbo pa Dakar, Senegal

Ayera tardi TEAMARU su hefe di mision pa e Youth Olympic Games di Dakar2026 a sali rumbo pa e ciudad di Dakar na Senegal. E obhetivo di e biahe aki ta pa atende e reunion di “Chef de Missions”, unda tur pais nan hefe di delegacion ta bay pa asina ricibi informacion importante pa cu participacion na e Weganan Olimpico di Hubentud. Pa prome biaha den historia, un Evento Olimpico lo tuma luga riba e continente di Africa, cual ta haci e edicion aki di e Youth Olympic Games (YOG) uno historico.