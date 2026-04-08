Un colega profesional cu wowo skerpi pa detaye Euwald Cicilia ta empleado di luna di maart 2026 na HOH

Tur luna Horacio Oduber Hospital (HOH) ta elogia un colegacu di un forma of otro ta destaca y pa luna di maart 2026 a toca turno na Euwald Cicilia. Euwald tin 3 aña ta traha naHOH como colega di e team tecnico cu ta traha ribaaparatonan medico. Ora ela drenta un supuesto reunion pa sorpresa ela mira su famia para eynan hunto cu coleganan, management y hunta di directiva. Claro cu ela ripara di biahacu e reunion tabata dedica na dje. Cu bunita palabranantocante e dedicacion cu e tin pa cu HOH a celebra e momentoinespera y festivo aki cu nunca elo lubida.
Euwald su nominacion basa riba e balornan TRUSTED di Hospital a wordo entrega pa su team, manager y tambe un compania externo cu a reconoce su empeño durante un proyecto grandi. E ta un berdadero teamplayer cu ta cooperacu su coleganan y ta contribui na un ambiente positivo di trabou. E ta un tecnico profesional cu semper ta cumpli y ta traha na un manera responsabel. Un colega respetuoso cu tacomunica y scucha bon cu ta hiba na yega na resultadonanefectivo pa problemanan tecnico. Eskai semper den bon colaboracion y cu confiansa. Euwald ta un persona practico cu no sa keha y cu tin seguridad halto como prioridad den sutrabounan. Su conocemento tecnico, su pasenshi, wowo skerpipa detaye y capacidad pa resolve problema ta haci cu sutrabounan semper ta consistente y di calidad halto.
Niun trabou ta chikito of mucho grandi pe, sea ta mantencion, drecha fayo of reparacion. E ta zorg pa enfermeranan y specialista por conta riba dje pa aparatonan medico funcionamanera debe ser pa sea informacion y/of diagnostico corectodi pashent. Ekipo cu Euwald ta traha mastanto riba dje ta nadepartamento di mucha, camber di operacion y cuidointensivo. Pa e proyecto di implementacion di HiX e tambe a percura pa tur informacion di cada aparato a wordo yena y configura den e sistema nobo. Un trabou cu a tuma hopitempo di preparacion y dedicacion unda cu hasta e companiaHulandes ChipSoft a reconoce su balor pe team.
Su talento y profesionalismo ta haci cu Euwald tin un tremendo balor pa su team y tambe e ta contribui di forma indirecto na e cuido di pashent y tambe Hospital. Hunta di directiva y team completo di HOH ta contento cu Euwald ta forma parti di team HOH y ta felicit’e pe bunitareconocemento como empleado di luna di maart 2026. Masha pabien!