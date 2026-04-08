Atleta di Gimnasia di Aruba ta cla pa Weganan Suramericano di Hubentud Malaky van Dinter ta rumbo pa Panama2026  

Como e ultimo deporte cu destaca previo na e participacion di TEAMARU na e IV Weganan Suramericano di Hubentud Panama2026, ta yama bonbini na atleta di Federacion Gymnastico Arubano FGA) Malaky van Dinter, cu lo participa den e deporte di Gimnasia den e disciplina di Artistico. Malaky lo ser acompaña door di entrenador Jimmy Palma, unda lo participa den tur modadilidad di Gimnasia Artistico. Esaki lo ta Makaly su prome participacion na un Weganan den un ciclo Olimpico, y cu apenas 13 aña di edad, ta ricibi un oportunidad unico pa competi na e nivel mas halto di nos region.
Malaky ta trando duro na e momentonan aki na un campo di entrenamento na Bogota-Colombia, pa asina ta den su miho forma pa e Weganan di Panama2026. Comite Olimpico Arubano (COA) ta desea Makaly y Jimmy hopi exito cu nan participacion na e Weganan Panama2026.
