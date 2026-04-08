Un contribucion sostenibel   WEB ARUBA TA HACI DONACION DI CONEXION DI AWA NA KAPEL DI ALTO VISTA    

ORANJESTAD – Priminti ta mas cu debe. Esey a conta na momento cu WEB Aruba a pone oficialmente den operacion un conexion di awa na Kapel di Alto Vista. Na december 2025 durante e ceremonia pa pone e tanki nobo di Alto Vista den operacion, e compania di awa y energia a haci e promesa pa instala un conexion di awa como donacion na comunidad, principalmente esun di Noord. Exactamente 4 luna despues, durante un encuentro ameno cu representantenan di Kapel, parokia Santa Anna y teamnan di WEB su Sector di Distribucion & Servicio na Cliente, CEO Alfredo Koolman hunto cu Pastoor Santiago di Parokia Santa Anna a habri e cranchi di awa pa prome biaha na Kapel di Alto Vista. Pa por a instala e conexion di awa, empleadonan di WEB a haci trabou di excavacion y a instala e red di tuberia pa a yega te na e kapel. Ta trata aki di un inversion di casi 40 mil florin.

E kapel di Alto Vista diariamente ta ricibi hopi bishitante, tanto local como internacional. Boluntarionan di Parokia Santa Anna ta haci un trabou inmenso pa mantene nos Kapel di Alto Vista stima como un sitio sagrado y alabes un sitio turistico. Te cu awor, nan mester a transporta awa na e kapel cada biaha pa haci e mantencion debido. Cu e conexion di awa gratis, awor tin awa tur momento na disposicion. Ademas, e parokia awor lo por facilita toiletnan na e Kapel.

Durante e ceremonia CEO Alfredo Koolman a gradici Pastoor Santiago y boluntarionan di Kapel di Alto Vista pa nan bunita trabou. Tambe el a gradici teamnan di WEB su departamentonan di Conexion, Mantencion, Operacion y GIS, cual tur ta cay bou di WEB su sector di Distribucion di Awa & Servicio na Cliente. Empleadonan di e departamentonan aki a coopera cu otro na un manera sublime pa por a haci e trabou aki un exito rotundo.

Cu e donacion aki WEB ta contribui na un sociedad sostenibel y ta spera cu tur bishitante di Kapel di Alto Vista haci bon uzo di dje.