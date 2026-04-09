Reflexion Diahuebs 9 April 2026.

Awe nos ta cuminsa otro día cu hopi fe y confiansa, pakiko ?
Den nomber di Hesus, para un rato y ricibi bo reflexion.
Cada amanecer ta un regalo cu no ta bolbe nunca mas.
Pasobra nos bon Dios a permiti nos un día mas ta hala rosea, ta papia y por gosa di hopi cos bunita cu e mundo tin pa nos.
Mientras bo ta lanta ansha pa bai labora, otro nunca ta lanta foi cama mas.
Tin lus ta paga, pero otro ta sende.
Bida no ta perfecto.
Pesey nos danki na grandi pa nos bon Dios, pa tur su bondad y pa ta cu nos tur dia fielmente atrobe.
Hopi no ta mira e dia y ta bai den descanso sin lanta nunca mas.
Varios ta den situación poco incomodo y tin di lucha pa nan salud.
Cada momento di bida probecha y gose sanamente cordando Señor y su mandamentonan.
Paisnan ta lucha pa nan por hanja combustible pa por move. Nos tin un bendicion cu nos no tin e dolor di cabes ey.
Imajina bo, cu bo mester move pa trabou, of simplemente hiba un familiar dokter, o hospital y bo ta out of gas !!
Asina tin hopi cu a perde cas, of no tin school mas paso ela keda tur destrui.
Hopi no por comprende kiko e cosnan aki ta ainda !