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[VIDEO] Candela grandi den buraco yena cu sushi na Sero Biento den oranan di madruga!

04:52  April 12, 2026  Leave a comment

Diadomingo madruga a drenta informe di un candela grandi na Sero Biento, meaora a dirigi tanto polis como bomberonan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin descubri cu aki ta trata di candela di sushi den un buraco banda di un lugar cu ta cumpra hero bieuw. Pero como cu e lugar ta sera y tin porta di hero y no por drenta y mirando e lugar a pensa cu lo ta mihor pa den oranan di dia paga esaki. Debi na e molester di huma bisiñanan mes a yama e doño y ela ben den madruga usando su chubato pa paga esaki.

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