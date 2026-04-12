[VIDEO] Candela grandi den buraco yena cu sushi na Sero Biento den oranan di madruga!

Diadomingo madruga a drenta informe di un candela grandi na Sero Biento, meaora a dirigi tanto polis como bomberonan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin descubri cu aki ta trata di candela di sushi den un buraco banda di un lugar cu ta cumpra hero bieuw. Pero como cu e lugar ta sera y tin porta di hero y no por drenta y mirando e lugar a pensa cu lo ta mihor pa den oranan di dia paga esaki. Debi na e molester di huma bisiñanan mes a yama e doño y ela ben den madruga usando su chubato pa paga esaki.