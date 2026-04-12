Polis a detene chauffeur despues di a dal auto y core bay

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente na Palm Beach, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata un accidente hit and run unda e chauffeur despues di a dal e auto mand’e den mondi a sigui core bay. Un rato despues un otro patruya a topa e auto cu a sigui core bay y a par’e detene e chauffeur kende tabata bao influencia. Ainda e auto tabata tin piesa di e otro auto pega riba dje y su color. Ademas e auto tabata varios golpi di anterior indicando cu e posiblemente lo ta su costumber di dal auto y core bay. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.