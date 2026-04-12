Diadomingo mainta a drenta informe di cu un mucha a hoga den piscina na Eagle Aruba, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un mucha muher di 10 aña (turista) cual lo a guli hopi awa y a perde su pulso. Mesora a inicia cu CPR y a logra haya pulso y a transporte cu urgencia pa hospital.
Mucha muher di 10 aña (turista) a hera hoga den piscina na Eagle Aruba
Diadomingo mainta a drenta informe di cu un mucha a hoga den piscina na Eagle Aruba, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un mucha muher di 10 aña (turista) cual lo a guli hopi awa y a perde su pulso. Mesora a inicia cu CPR y a logra haya pulso y a transporte cu urgencia pa hospital.