Reflexion Diadomingo 12 April 2026.

Awe nos pueblo ta gosa di su dia liber y nos hobennan ta gosando tambe di nan último dia di vakantie.
Ta na su luga pa gradici nos bon Dios pa a guia nos tur e dianan ey y ta sigi guia nos den e bida aki.
Mi kier a trese un topico hopi interesante cu minister Rene “Baba” Herde a trese dilanti den un entrevista.
Ta toca e condicion di nos careteranan..
Según e departamento concerni cu a scan tur cartera riba nos pais, 350 km di caretera ta den mal estado, te den estado deplorable.
Ta dos so ta den bon estado ta Watty Vos Boulevard y Green Corridor.
Ta un golpi den cara di e manehador cu ta wordo choka pa cumpli cu e impuesto pa vehiculo.
Unda tur compañía di seguro nan ta keda akinan pa proteha nos autonan cu mester ta sigura pa core den careteranan den mal estado ???
E mal mantencion aki ta pa añasnan caba ta ser neglisha.
Tin mester di 160 miyon urgente pa por drecha so y no embellese careteranan, y ta tuma por lo menos 10 aña pa hasi tur e reparacionan.
Increibel, pasobra ta hopi tempo caba ta reclama riba e mal estado di careteranan.
Un ex director a declara na prensa un biaha caba, cu ta drenta 30 miyon na impuesto di vehiculo, pero ta 5 miyon so DOW ta hanja pa drecha caretera.
Un maneho desespera y contra e pueblo volador.