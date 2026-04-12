Delegacion di TEAMARU bon sigura pa Panama2026 Comite Olimpico Arubano ta ricibi patrocinio di Guardian Group

Tur delegacion cu ta biaha pa participa un di e Weganan den e Ciclo Olimpico mester prepara varios cos, entre otro un seguro di biahe pa asina ta bon sigura pa cualkier cos cu por pasa den exterior. Den caso di deportista, esaki aun ta mas importante como cualkier actividad fisico por tin su riesgonan nan cune. E ta Comite Olimpico Arubano (COA) su compromiso pa percura cu tur delegacion ta sigura a traves di COA, como parti di e responsabilidadnan di un Comite Olimpico Nacional.
COA ta contento di por anuncia cu ta conta cu e apoyo di Guardian Group pa e delegacion di TEAMARU su participacion na e IV Weganan Suramericano di Hubentud Panama2026. Guardian Group a otorga un seguro di biahe pa cada un miembro di nos delegacion, asina nan por tin un preocupacion menos y enfoca riba e tarea prinicipal, participacion na e Weganan di Panama2026.
COA ta sumamente contento y ta gradici Guardian Group pa e gesto aki, demonstrando cu e interes den nos deportistanan local y nan esfuersonan ta wordo mira y aprecia.
