[VIDEO] Accidente cu hende herida pa falta di preferencia

Diadomingo atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada di C.M.B. na Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda un pick-up biniendo di zuid no a duna preferencia na e Honda Civic cu tabata bini di pariba y e pick-up a dal e Honda net banda di e chauffeur bir’e casi 180 grado. Debi na e impacto aki e chauffeur di e Honda a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima pa hospital.