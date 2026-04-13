TEAMARU su ekipo di natacion a yega Panama2026 Atletanan di Aruba Aquatics Federacion ta cla pa representa Aruba

E prome grupo di atletanan di TEAMARU a yega Panama, pa asina participa na e IV Weganan Suramericano di Hubentud Panama2026. E prome grupo pa mira accion ta e atletanan di natacion, unda cu 6 hoben hunto cu entrenadora Tyrine de Kort lo cuminsa e proceso di entrena y cuminsa competi dia 16 di april proximo.
Pa e atletanan femenino, ta conta cu partipacion di Eva-Marie Kock, Gabriella Hermans y e abandero fememino di TEAMARU Xia Rodriguez. Pa e atletanan masculino, ta conta cu Luis-Mario Arends, Jayrick Winterdal y e abanderado masculino y atleta cu a participa na e Weganan Panamericano Junior ASU2025, Ocean van Loon.
Comite Olimpico Arubano (COA) ta desea e grupo di natacion hopi exito y cu nan haci nan maximo esfuerso pa asina por bay “A OTRO NIVEL”