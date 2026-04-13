A.T.A. a drecha “canopy” cerca di monumento di Uncle Louis Store

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta sigui cu su esfuerso continuo pa mehora y mantene espacionan publico importante pa e comunidad. Recientemente, A.T.A. a ehecuta y completa trabounan di reemplaso di canopy den Main Street na San Nicolas, un centro significante pa Aruba.
Durante e proyecto aki, seis canopy existente den e area cerca di e monumento di Uncle Louis Store a wordo reemplasa cu canopy nobo di color oraño, conforme e diseño y material cu a wordo aproba. E canopynan nobo no solamente ta aporta na un apariencia mas moderno y uniforma, pero tambe ta contribui na funcionalidad y comodidad di e area ya cu e canopynan ta ofrece mas sombra.
Main Street na San Nicolas ta un luga cu ta wordo bishita frecuentemente pa nos huespednan y ta un punto central unda varios local ta traha y haci nan actividadnan diario. E mehoracion di infrastructura den e area aki ta esencial pa crea un ambiente cu ta sigur, ordena y agradabel, tanto pa residente, comerciante y bishitante.
E trabounan di mehoracion den Main Street ta forma parti di un plan mas amplio di A.T.A. pa revitalisa y mantene zonanan clave riba Aruba, cu enfasis riba calidad, siguridad y sostenibilidad. A.T.A. lo sigui inverti den espacionan publico pa sigura cu nan ta funcional, visualmente atractivo y adecuadamente manteni.