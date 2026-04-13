A mira y sera conoci cu desaroyonan nobo S.E. GOBERNADOR SR. ALFONSO BOEKHOUDT A BISHITA CUERPO POLICIAL ARUBA

Santa Cruz, ARUBA: Siman pasa, Su Excelencia Gobernador di Aruba, Sr. Alfonso Boekhoudt, hunto cu e
director di su gabinete, Sr. Laurens Warnink, a realisa un bishita oficial na Cuerpo Policial Aruba.
Despues di un recepcion chikito na e warda di polis na Macuarima, Gobernador a tene un combersacion cu Alto
Comisario di Polis sr.Ramon Arnhem como tambe e Korps Management Team (KMT). S.E. Gobernador
Boekhoudt a bishita warda di polis Santa Cruz den compania di Alto Comisario Arnhem pa asina conoce un tiki
mas di cerca tocante e trabou di polis hunto cu e agentenan policial di e dicho warda.
E bishita a clausura cu un recorido na e Operation Command Center situa na Savaneta (OCC), caminda
Gobernador a ricibi un presentacion detaya riba e funcionamento di e sistema di Radar y e Central di Polis.
Cuerpo Policial Aruba ta sinti su mes sumamente honra cu e bishita di trabou di S.E. Gobernador na Cuerpo
Policial di Aruba.