A mira y sera conoci cu desaroyonan nobo S.E. GOBERNADOR SR. ALFONSO BOEKHOUDT A BISHITA CUERPO POLICIAL ARUBA

Santa Cruz, ARUBA: Siman pasa, Su Excelencia Gobernador di Aruba, Sr. Alfonso Boekhoudt, hunto cu e

director di su gabinete, Sr. Laurens Warnink, a realisa un bishita oficial na Cuerpo Policial Aruba.

Despues di un recepcion chikito na e warda di polis na Macuarima, Gobernador a tene un combersacion cu Alto

Comisario di Polis sr.Ramon Arnhem como tambe e Korps Management Team (KMT). S.E. Gobernador

Boekhoudt a bishita warda di polis Santa Cruz den compania di Alto Comisario Arnhem pa asina conoce un tiki

mas di cerca tocante e trabou di polis hunto cu e agentenan policial di e dicho warda.

E bishita a clausura cu un recorido na e Operation Command Center situa na Savaneta (OCC), caminda

Gobernador a ricibi un presentacion detaya riba e funcionamento di e sistema di Radar y e Central di Polis.

Cuerpo Policial Aruba ta sinti su mes sumamente honra cu e bishita di trabou di S.E. Gobernador na Cuerpo

Policial di Aruba.