E porta blauw: COMISARIO DI POLIS DI INTELIGENCIA Y EXPERTICIO SR. ADRICK CROES: “ORGUYOSO DI LOCUAL NOS A LOGRA TE CU AWE”

Santa Cruz, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba den cuadro di nos 40 aniversario ta sigui cu nos seccion historico,
informativo y educativo yama “E porta blauw episodio: E bida di un Polis”. Nos ta para keto un rato y conoce
Sr. Adrick Croes, comisario di polis di informacion y departamentonan special.
Episodio 2: Naci na Alkmaar, Hulanda, sr. Adrick Croes un hoben pasiona pa deporte pero cu e determinacion
pa bira Polis na hoben, nos lo mira su carera policial desde inicio te cu awe. Di e forma aki nos ta cera conoci un
poco mas di cerca cu nos mesun hendenan, nos agentenan policial cu ta brinda Aruba su seguridad.
Kico bo ta haci den bo tempo liber?: Mi ta gusta haci deporte, tambe mi ta competi profesional, esey semper
tabata ami. Dado momento e ta mustra cu mi ta haci dos trabou paso deporte mester ta un hobby pero mi gusta
haci deporte. Na banda di esaki mi ta gusta entretenimento manera wak series y of pelicula. Esakinan ta
mantene mi ocupa den mi tempo liber.
Dicon e escogencia pa bira Polis?: Bira Polis tabata mi deseo desde cu mi tabata mucha. Di tempo cu mi por a
corda, cu mi djis kier a bira Polis. Mi no tabata sa e tempo ey cu despues bo por sigui studia of haci e parti
maneho den Polis. Mi djis tabata kier a haci e trabou di Polis. Maske e escogencia tabata sea deporte of Polis
pero mi a dicidi y tabata determina cu ta Polis mi kier ta.
Estudionan: Durante mi carera na Cuerpo Policial Aruba mi a sigui diferente estudio y tabata tin diferente
etapa den mi carera cu mi a siña hopi for di dje.
Na aña 2000, Academia Policial Hulandes na Apeldoorn, Leergang tactisch management.
Na aña 2004 a bolbe Aruba y a bira coordinator di ploeg, Inspecteur, na Warda di Polis San Nicolas
Na aña 2006 a bira Inspecteur eerste klasse y sigui como coordinator ploeg, na Warda di Polis Santa Cruz.
Na aña 2008 a bira Hefe di Districto na Warda di Polis Santa Cruz.
Na aña 2013 a bira hefe di Grensbewaking
Despues a sigui pa ta hefe di informacion, experticio y di departamentonan special.
Na aña 2025 a bira comisario di Polis.
Crecemento y maneho diario: Mi focus no tabata necesariamente crece den rango of haya un puesto. E no
tabata importante pa ami. Den mi caso mi tabata kier a siña mas di e trabou y kier ta mas envolvi. Net den e fase
cu mi tabata den un departamento special cu hopi Polis tabata bayendo, esaki tambe a crea oportunidad cu mi
tabata mas envolvi cu e maneho diario di Cuerpo Policial Aruba. Mi contribucion e momento ey a hunga un rol
importante cu mi a siña hopi cos. Tabata net e momento ey cu tabata mester di un persona pa tuma over e
departamento di inteligencia. Pero mirando e situacion e tempo ey, no a sigui cu esaki y mi tabata maneha e
momento ey dos departamento cu ta Speciale dienst y inteligencia cu te dia di awe mi ta manehando y mi a
gusta esaki. E ta trece un variedad amplio cu ta hacie interesante.
Awo pa Comisario di Polis: Mi ta kere ainda e mester “sink in” cu awor mi ta un comisario di Polis. Mi ta hopi
contento si, pa un par di aña mi tabata eherce e trabao aki. Mi tabata sa cu den futuro cu mi lo yega pa ta un
Comisario. E dia a yega y awe mi a bira esaki. E ta sinti diferente pero hopi bon. E ta oficial y realmente mi ta
sinti e responsabilidad pa cu esaki pero mi ta hopi contento di por a logra esaki.
25 aña sirbiendo Pais Aruba: Mi ta contento cu mi tin 25 aña formando parti di Cuerpo Policial Aruba. Mi a
mira hopi innovacion, cambio, ups and downs, a siña hopi y ta haciendo e trabou di Polis tambe. Mi ta gusta
yuda mi coleganan cu ta riba caya maske cu mi rol ta e maneho diario den KPA. Na mes momento mi
responsabilidad ta mas tanto e maneho y mi ta sinti bon haciendo esaki. Diariamente mi ta keda refleha e
trayectoria largo aki y tin ora mi ta pensa kico ta bin next..
Sosten di famia: Mi ta wak bek cu cualkier cos cu bo haci mester di un sosten. Desde cu mi tabata kier a bira
Polis mi a haya e sosten y apoyo masalmente di famia, amigonan hendenan cu bo ta topa na caminda cu ta
dunabo e forza pa logra bo metanan. E bida di un Polis ta hopi diferente. Bo famia of personanan serca mester
tin comprension, pasobra bo no por haci hopi cos como un cuidadano normal. Bo no por bay tur caminda
tampoco bo no por papia hopi cos y esaki ta exigi hopi di bo pero tambe di e personanan cu tin rond di bo.
Palabra di sosten pa e agentenan policial: E mensahe cu ami tin na mi coleganan ta pa nan sigui desaroya nan
mes, sigui traha cu otro pa nos por fortalese nos union. Comunica miho cu otro maske nos tin e presion di
trabou pero semper busca e manera corecto pa traha cu otro.
Bista pa futuro cu introduccion di tecnologia: Tempo ta pasando hopi liher, ya caba mi tin 25 aña den Cuerpo
Policial Aruba y mi a mira varios cambio. Desde cu mi a cuminsa pa unda nos awe tin un progreso y mi tin
contacto cu e desaroyonan andando y ta mira varios desaroyo nobo asta cu entrada di artificial intelligence (AI).
Tin asina hopi desaroyo cu mester tene cuenta cu ne y mester “keep up” cu esakinan. Cuerpo Policial Aruba
mester cuminsa prepara pa esaki y asta mester kisas habri aplicacionnan nobo dor di e introduccion di
tecnologia. Manera awor aki nos tin camera toezicht cu pa nos ta algo nobo tambe cu AI band’i dje. E ta hopi
great pa wak e desaroyonan aki y nos ta jong den e esaki pero e ta bunita pa wak con hopi nos a progresa y con
nos tur y ami por aporta na esaki mas aun cu nos ta 40 aña mas leu.
Orguyoso di nos agentenan policial: Mi ta orguyoso di wak maske cu na paisnan grandi cu ta financieramente
bon para cu tecnologianan avansa cu a nos como isla chikito tambe ta yegando eynan. Maske cu kisas nos tin
hopi limitacion toch nos por logra hopi resultado positivo. Esaki ta danki na nos coleganan cu ta haci esaki
posibel hasta cu si nos tin of no tin tecnologia avansa ta nos mesun hendenan ta brinda e esfuerso sin igual,
esaki sigur bo no ta wak na otro paisnan. Nos agentenan policial ta esun cu nos por conta riba nan, e mind set cu
nan tin hopi otro organisacion no tin. Esaki ta e forza cu nos tin como Cuerpo Policial Aruba cu ta hacie un
organisacion chikito pero e hendenan ta hacie grandi na unda cu nos ta logra hopi mas.
Ta orguyoso di nos Cuerpo Policial Aruba: Nos ta orguyuso di locual nos a logra te cu awor aki. Sigur tin
hopi cosnan ta pasa cu por tin impacto grandi of tin persona cu tin opinion diferente pero no laga esaki demotiva
nos y e imagen di nos Cuerpo. Ban sigui traha, brinda e esfuerso inigual y pa nos tin e confiansa di nos
comunidad pa mantene e nomber di nos organisacion Cuerpo Policial Aruba halto!