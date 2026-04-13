FIT TO PROTECT, READY TO SERVE. KPA TA LANSA PROGRAMA DI VITALIDAD PA SU PERSONAL

Santa Cruz, ARUBA: Despues di un periodo di prueba exitoso na 2025, siman pasa a duna inicio oficial na e

Programa di Vitalidad di Cuerpo Policial Aruba (KPA). E programa ta hiba como tema “Fit to Protect, Ready to

Serve”, KPA ta pone bienestar di su empleadonan como prioridad, enfocando cu e ser humano ta central.

E Programa di Vitalidad lo dura te cu fin di aña 2027 y ta consisti di varios dianan di programa specialisa. Entre

otro, un siman di bienestar (well-being), siman di salud, checkmento di salud (health checks) y evaluacionnan

mental (mental check-ups) ta forma parti integral di e iniciativa aki.

Pa introduci e programa siman pasa, a organisa varios sesion di “kick-off”. E sesion tabata consisti di

teambuilding, conocemento y consientisacion riba salud fisico y mental cu tabata e puntonan principal. E tabata

un dia sumamente exitoso caminda e personal a participa cu hopi entusiasmo.