Departamento di Aduana cera riba Dia di Rey, Dia di Obrero, Dia di Asuncion y ATV-dag

ORANJESTAD- Departamento di Aduana ta recorda tur cliente y publico general cu nan oficinanan lo ta cera riba e siguiente dianan di Fiesta/Conmemoracion:

Dialuna 27 april 2026 en conexion cu Dia di Rey.

Tur servicio lo reanuda riba diamars 28 april 2026.

Diabierna 1 mei 2026 en conexion cu Dia di Obrero.

Diahuebs 14 mei 2026 en conexion cu Dia di Asuncion.

Diabierna 15 mei 2026 en conexion cu ATV-dag.

Nos ta haci un suplica na tur nos clientenan pa pidi servicio na tempo y preveni tardansa.