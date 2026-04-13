Departamento di Aduana cera riba Dia di Rey, Dia di Obrero, Dia di Asuncion y ATV-dag

15:51  April 13, 2026

ORANJESTAD- Departamento di Aduana ta recorda tur cliente y publico general cu nan oficinanan lo ta cera riba e siguiente dianan di Fiesta/Conmemoracion:

  • Dialuna 27 april 2026 en conexion cu Dia di Rey.
    Tur servicio lo reanuda riba diamars 28 april 2026.
  • Diabierna 1 mei 2026 en conexion cu Dia di Obrero.
  • Diahuebs 14 mei 2026 en conexion cu Dia di Asuncion.
  • Diabierna 15 mei 2026 en conexion cu ATV-dag.

Nos ta haci un suplica na tur nos clientenan pa pidi servicio na tempo y preveni tardansa.

