Wardacosta ta intercepta boto y 6 persona na bordo

Diadomingo madruga e Centro di Operacion Maritimo di Wardacost a detecta un
contacto sospechoso cu tabata nabegando den direccion di Aruba. Wardacosta
mesora a dirigi algun unidat di Wardacosta den direccion di e contacto sospechoso.
E boto sospechoso a keda identifica como un boto cu probablemente tabata
transportando bultonan cu substancia ilegal na bordo. Wardacosta a start cu un
persecucion y durante di e persecucion algun pakete a kai den lama.
E boto patruyero a intercepta e boto sospechoso y hiba e boto na e pir di
Wardacosta. Una bes cu a yega na e pir di Wardacosta e 6 sospechosonan y e
paketenan cu substancia ilegal a keda entrega na Cuerpo Policial di Aruba.
Entretantu e droga a ser destrui y e caso ta den investigacion.