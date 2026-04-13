UNIT NARCOTICA A DAL BAHO MUNDO DURO: 4 DETENCION Y A DESMANTELA UN PLANTACION GRANDI DI DROGA

Diabierna 10 di april 2026 Unit Narcotica a tene un accion na diferente adresnan cu a resulta den desmantelacion di plantacion grandi di droga.

E adresnan tabata na Seroe Blanco, Bernadetastraat, Korvetstraat y Edisonstraat.

Durante e investigacion na e sitionan menciona, polis a descubri diferente cultivo di marihuana. A confisca un total di 354 mata di marihuana, banda di un cantidad considerabel di e mesun droga ya procesa. Ademas a confisca un gran cantidad di artefacto y productonan cu ta wordo uza pa e plantacion y mantencion di e matanan aki.

Durante e entrada hudicial a haci detencion di 4 persona . Ta trata di G.V.M. naci na Aruba di 38 aña, C.P.K. naci na Aruba di 50 aña, S.K.J.D. naci na Aruba di 25 aña y S.E.L. naci na Aruba di 56 aña.

Na e accion a forma parti diferente departamento di Cuerpo Policial. Ta trata di Unidad K-9, personal di polis uniforma, Flex Team y RRT.

No ta descarta cu lo tin mas detencion den e dianan nos dilanti.

Polis NO ta para keto y e accionnan aki lo sigui pa keda combati criminalidad y e traficacion di droga den nos barionan.

Cuerpo Policial Aruba ta keda recorda nos comunidad si bo a wak algo of sa algo yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo anonimidad ta keda garantisa