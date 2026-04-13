146 BOET DURANTE CONTROL DI TRAFICO DEN ORANJESTAD

Diabierna durante oranan di atardi y despues anochi , polis di districto di Oranjestad, hunto cu e Unidad Motorisa, y DTP a tene control di trafico den districto Oranjestad.
E controlnan a wordo realisa na diferente puntonan strategico.
Como resultado di e accion aki, a duna un total di 146 boet. Ademas, polis a detene un persona pa posecion di droga.
E boetnan tabata lo siguiente:
* Velocidad halto .
* No tabatin un rijbewijs valido.
* No tabatin keuringskaart na ordo.
* Falta di pago di impuesto di vehiculo di motor.
* No uzo di safety-belt.
* Luz dilanti defecto.
* Mucha bao di 12 aña sinta dilanti.
Cuerpo Policial ta keda enfatisa cu e controlnan lo keda intensifica den e proximo dianan. Ta haci un apelacion na tur automobilista pa percura pa tur documento di vehiculo di motor ta na ordo y pa cumpli cu e reglanan di trafico.
KPA ta keda recorda cu si bo ta bebe no stuur. Baha bo velocidad. Ban nos tur aporta na un trafico mas sigur pa nos isla.
Un trafico sigur ta responsabilidad di nos tur.