Reflexion Diamars 14 April 2026.

Nos ta lanta tempran y cu hopi gana den bida pa por logra otro felis y exitoso día mas den nos bida.
Si nos tin nos bon Dios bandi nos nada por stroba nos den e bida aki.
Nos mester gradici Señor tur dia pa tur locual E tin pa nos.
Si nos kier tuma tur cos cu bisa nos personal, anto nos no tin bida, nos lo biba amarga, fatiga, tur cos ta malo pa nos, hasta e parti bunita lo keda un terror pa nos.
Hasi cos malo pa hende.
Un hende por hasi cos pabo, e hende por purba hasi bo malo.
Hende ta hasi cos pabo, pero ta bo ta dicidi si bo ta acepte of no.
Ta bo ta dicidi si bo kier biba amarga y sufri.
Si bo ta un hende fuerte mentalmente, si bo no ta kere tur coi loco nan bisa bo of cu na ta hasi pabo, bo ta biba felis y nada por influencia bo bida negativamente y laga bo biba amarga.
Awendia tin hopi hende mente fofo y fácilmente nan ta keda mal influencia, y nan ta block nan mes cu difícilmente por convence nan, y te hasta nan ta hasi nan curpa malo.
I keremi, tin ta hasta jega na bira loco di cabes.
Esey ta simplemente nan mente ta swak y nan ta kere kiko cu ta y ta bai tras di kende cu ta.
Tin curso nan cu ta duna mental training.
Imahina bo di den un empresa bo tin uno of mas di e mente fofonan aki, ta cambia e atmósfera agradable cu mester tin den bo empresa y ta hasi e ambiente casi cu bo lo no wanta hopi mas na e empresa ey.