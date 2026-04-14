Repúblika Dominikana ta invita Kòrsou na debate regional riba peso di diálogo sosial [🇨🇼🇺🇸🇳🇱🇪🇸]

WILLEMSTAD, 13 di aprel 2026 — Konseho Sosial Ekonómiko (SER) di Kòrsou dianan 10 i 11 di aprel último a tuma parti na un tayer di dos dia, ku a tuma lugá na Santo Domingo i ku a ser organisá pa e Konseho Ekonómiko i Sosial di Repúblika Dominikana (CES) pa su konseheronan nobo, na hotel Crowne Plaza. Raúl Henríquez, direktor i sekretario general di SER, a keda invitá pa e presidente di e CES Dominikano, Rafael Toribio, pa intervení den e parti internashonal di e programa ku un disertashon tokante AICESIS, e asosashon internashonal di konsehonan ekonómiko i sosial i institushonnan similar. Huntu ku representantenan di Guatemala i Spaña, Henríquez a elaborá tokante e papel di e konsehonan di Karibe i di Latino Amérika den e asosiashon internashonal ei.

Den su intervenshon, Henríquez a pone énfasis riba un punto ku ta toka Kòrsou direktamente. “Na 2026, un konseho ekonómiko i sosial no ta un asesorio dje sistema demokrátiko; e ta parti di loke ta mantené e sistema stabíl”, el a bisa e oudiensia. El a señalá ku ekonomianan chikí, habrí i insular ta mas vulnerabel pa tenshonnan geopolítiko, oumento di preis energétiko, interupshonnan den kadena di suministro i pèrdida di konfiansa públiko. Den momentonan asin’ei -el a sigui trese dilanti ku- bon maneho no ta dependé solamente di kontenido di desishonnan, sino tambe di outentisidat dje proseso ku e desishonnan aki ta tumá.

Pa Kòrsou, un di e lèsnan mas klá dje tayer a sali for di e reflekshon na klousura di presidente dje konseho Dominikano señor Toribio. E enfoke a move for di formashon bai na kapasidat institushonal: Segun Toribio, un konseho, no por keda solamente na trese personanan ku interesnan divergente, huntu pa dialogá; e mester fortifiká su influensia, sigui di manera sistemátiko kumplimentu di akuerdonan i hasi visibel ken ta kumpli i ken nò. E tayer mes a sigui e mesun lógika, ku seshonnan dediká na e kuadro legal di e CES dominikano, e manera di influensiá maneho públiko, étika di representashon i e implementashon di un modelo aktualisá di kontròl di kalidat.

Asina, e partisipashon di Kòrsou a aliniá den un tendensia mas generalisá kompará ku nos región, kaminda legitimidat, kapasidat di ehekushon i pas sosial ta birando asuntonan kada bes mas urgente. Pa SER di Kòrsou, e invitashon a nifiká no solamente visibilidat internashonal, sino tambe un oportunidat pa aliniá su propio ròl institushonal pa medio di aprendisahe komparativo. “No por tin un transishon hustu sin un diálogo sosial serio”, Henríquez a bisa. “I no por tin pas sosial duradero sin institushonnan ku por ordená diferensianan i konvertí nan den akuerdonan ku por ser ehekutá den práktika.”

SER Curaçao takes part in Santo Domingo debate on social dialogue

WILLEMSTAD, April 13, 2026 — The Social and Economic Council (SER) of Curaçao took part on April 10 and 11 in a two-day workshop in Santo Domingo organized by the Dominican Republic’s Economic and Social Council (CES) for newly appointed council members at the Crowne Plaza Hotel. Raúl Henríquez, the SER’s director and secretary general, was invited by CES President Rafael Toribio to participate in the event and to speak in its international segment on AICESIS, the international association of economic and social councils and similar institutions. Speaking alongside representatives from Guatemala and Spain, Mr. Henríquez also addressed the place of Caribbean and Latin American councils within that wider network.

In his remarks, Mr. Henríquez argued that economic and social councils matter most when uncertainty is high. “In 2026, an economic and social council is no mere accessory to a democratic system; it is part of what keeps it stable,” he said. He warned that small, open, and island economies are especially exposed to geopolitical shocks, higher energy costs, supply chain disruptions, and weakening public confidence. In such circumstances, he said, sound policy depends not only on the substance of decisions, but also on the legitimacy of the process through which they are made.

For Curaçao, one of the clearest lessons of the workshop came in the closing reflections of Mr. Toribio, who argued that a council must do more than convene dialogue. It must also strengthen its influence, monitor compliance with agreements, and make clear who is honoring commitments and who is falling short. The broader design of the workshop reflected that institutional focus, with sessions on the legal framework of the Dominican CES, policy influence, the ethics of representation and the rollout of a new quality-management system.

Curaçao’s participation fit into a broader regional trend in which questions of legitimacy, implementation capacity and social peace are becoming more urgent. For the SER of Curaçao, the invitation offered not only international visibility, but also an opportunity to sharpen its own institutional role through comparative learning. “There can be no just transition without serious social dialogue,” Mr. Henríquez said. “And there can be no lasting social peace without institutions capable of ordering differences and turning them into workable agreements.”

Santo Domingo vraagt Curaçao mee te denken over gewicht van sociaal overleg

WILLEMSTAD, 13 april 2026 – De Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao was op 10 en 11 april vertegenwoordigd in Santo Domingo, waar de Dominicaanse Consejo Económico y Social (CES) een tweedaagse workshop hield voor nieuwe raadsleden in het Crowne Plaza Hotel. SER-directeur/algemeen secretaris Raúl Henríquez was door CES-voorzitter Rafael Toribio uitgenodigd om aan de bijeenkomst deel te nemen en in het internationale deel van het programma te spreken over AICESIS, de wereldwijde vereniging van sociaaleconomische raden en soortgelijke instellingen. In die bijdrage plaatste hij nadrukkelijk ook de rol van Caribische en Latijns-Amerikaanse raden binnen dat internationale netwerk. Op het programma stonden naast zijn bijdrage ook presentaties uit Guatemala en Spanje, in een sessie over de manier waarop nationale SER’en zich via internationale netwerken tot elkaar verhouden.

Henríquez koos in Santo Domingo voor een boodschap die ook voor Curaçao direct relevant is. “Een SER is in 2026 geen accessoire van het democratisch systeem; het is een stuk stabiliteit”, hield hij zijn gehoor voor. In dezelfde lijn waarschuwde hij dat kleine, open en insulaire economieën extra kwetsbaar zijn voor geopolitieke spanningen, duurdere energie, verstoorde aanvoerketens en afnemend vertrouwen. Juist dan, betoogde hij, hangt goed beleid niet alleen af van de inhoud van maatregelen, maar ook van de legitimiteit van de manier waarop zij tot stand komen.

Voor Curaçao zat de belangrijkste les mogelijk in de slotbeschouwing van CES-voorzitter Toribio. Daar verschoof het accent van opleiding naar institutionele slagkracht: een SER moet niet alleen overleg organiseren, maar ook zijn invloed vergroten, afspraken systematisch volgen en zichtbaar maken wie nakomt en wie achterblijft. Dat debat over gezag, doorwerking en kwaliteit raakt ook Curaçao. De kracht van een sociaaleconomische adviesraad zit immers niet alleen in juridische status, maar ook in de kwaliteit van zijn analyses, de interne samenhang van zijn geledingen en het vermogen om maatschappelijke en politieke druk op te bouwen. De opzet van de workshop sloot daar naadloos op aan, met sessies over het wettelijk kader van de Dominicaanse SER, beleidsbeïnvloeding, ethiek van representatie en de invoering van een nieuw systeem van kwaliteitszorg.

Dat juist Curaçao voor dit internationale onderdeel werd gevraagd, past in een bredere ontwikkeling. De Dominicaanse CES profileert zich officieel als constitutioneel orgaan van sociaal overleg. AICESIS omschrijft haar eigen opdracht als het bevorderen van dialoog en het uitwisselen van ervaringen en goede praktijken tussen sociaaleconomische raden en soortgelijke instellingen. Tegen die achtergrond was de bijeenkomst in de Dominicaanse Republiek meer dan een buitenlandse plichtpleging: zij benadrukte hoe belangrijk vergelijkend institutioneel leren is in een regio waar legitimiteit, uitvoeringskracht en sociale vrede steeds vaker onder druk staan.

Voor de SER van Curaçao betekende de uitnodiging daarmee niet alleen internationale zichtbaarheid, maar ook een gelegenheid om de eigen institutionele rol scherper te ijken. “Er is geen rechtvaardige transitie zonder serieus sociaal overleg”, zei Henríquez. “En er is geen duurzame sociale vrede zonder instellingen die verschillen kunnen ordenen en omzetten in werkbare afspraken.”

La República Dominicana invita a Curazao al debate regional sobre el peso del diálogo social

WILLEMSTAD, 13 de abril de 2026 — El Consejo Económico y Social de Curazao (SER) participó los días 10 y 11 de abril en un taller de dos jornadas celebrado en Santo Domingo y organizado por el Consejo Económico y Social (CES) de la República Dominicana para sus nuevos consejeros, en el hotel Crowne Plaza. Raúl Henríquez, director y secretario general del SER, fue invitado por el presidente del CES, Rafael Toribio, a intervenir en el bloque internacional del programa con una ponencia sobre AICESIS, la asociación internacional de consejos económicos y sociales e instituciones similares. Junto a representantes de Guatemala y España, Henríquez abordó también el papel de los consejos del Caribe y de América Latina dentro de esa red.

En su intervención, Henríquez defendió una idea con evidente eco para Curazao. “En 2026, un consejo económico y social no es un mero accesorio del sistema democrático; forma parte de su estabilidad”, afirmó ante los asistentes. Advirtió además de que las economías pequeñas, abiertas e insulares están especialmente expuestas a las tensiones geopolíticas, al encarecimiento de la energía, a las disrupciones en las cadenas de suministro y al deterioro de la confianza pública. En ese contexto, sostuvo, las buenas políticas no dependen solo del contenido de las decisiones, sino también de la legitimidad del procedimiento por el que estas se adoptan.

Para Curazao, una de las lecciones más claras del taller llegó en las reflexiones de clausura del señor Toribio. El foco pasó entonces de la formación a la capacidad institucional: un consejo, vino a decir, no debe limitarse a convocar diálogo; tiene que reforzar su influencia, vigilar el cumplimiento de los acuerdos y hacer visible quién cumple y quién no. El propio diseño del taller respondía a esa lógica, con sesiones dedicadas al marco legal del CES dominicano, la incidencia en las políticas públicas, la ética de la representación y la implantación de un nuevo sistema de gestión de la calidad.

La participación de Curazao se inscribe así en una tendencia más amplia en la región, donde la legitimidad, la capacidad de ejecución y la paz social se han convertido en cuestiones cada vez más urgentes. Para el SER de Curazao, la invitación supuso no solo una presencia visible en el plano internacional, sino también una oportunidad para afinar su propio papel institucional a través del aprendizaje comparado. “No habrá transición justa sin un diálogo social serio”, señaló Henríquez. “Y no habrá paz social duradera sin instituciones capaces de ordenar las diferencias y convertirlas en acuerdos viables”.