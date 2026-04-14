Bo ta hoben y ta desea un futuro den cuido medico: HOH Academy tin su opendag pa futuro profesionalnan

Pa di cuater aña consecutivo HOH Academy di Horacio Oduber Hospital (HOH) ta organisa un open dag pa hoben studiante cu e meta pa inspira y informa di e oportunidadnan den mundo di cuido. Di e forma aki HOH Academy ta habri su portanan diasabra awo, 18 di april di 9am pa 1pm pa nos hobennan cu ta desea di forma un carera impresionante cu proposito. Mester tene cuenta cu tin oportunidad na HOH pa eherce hopi funcion cu no ta solamente dokter y nurse, pues pensa riba recurso humano, radiolopia y mas.

Lo tin diferente booth di informacion disponibel pa asina papia cu e profesionalnan y haci tur bo preguntanan. Entre esnan presente lo tin un team di nurse, team di oncologia, radiologia, recurso humano y tambe HOH Academy cu demonstracion di CPR y mas.

Ademas lo tin diferente tour den hospital cu lo bishita pa mira di cerca sala di operacion, radiologia, dialyse, functiekamer, revalidatie y departamento di mucha.

Ta importante pa tene na cuenta cu e localidad no ta na HOH mes sino un edificio cerca di Hospital esta edificio di HOH Academy cu ta situa na Caya Dr. J.E.M. Arends #2.

Esaki ta e di cuater aña cu ta organisa e open dag aki pa e studiantenan y futuro profesionalnan. Meta di e open dag ta pa e generacion nobo conoce HOH y e gran variedad di profesion cu tin y alabes fomenta interes bou di e hobennan pa sigui nan estudio den e ramo di cuido of un funcion cu ta aporta na cuido medico. Si acaso bo tin interes pa studia cualkier profesion den e mundo medico, of ta interesa pa sa mas di e funcionnan cu ta brinda aporte na e dokter of nurse no perde e oportunidad aki.

Invitacion cordial ta bay na un y tur di e team cu semper t’ey pa asisti diasabra awo, 18 di april na HOH Academy entre 9am y 1pm y asina haya e un idea kico bo lo por bay sigui studia den e ramo di cuido medico.