Awe ta bo oportunidad di converti bo 7 florin den Afl. 1.175.000,-.  

ORANJESTAD, Aruba – 10 di april 2026: Diabierna anochi e resultado di Mini Mega a ser conocí, unda cu e numbernan cu a sali tabata 13-20-23-28 y Mega Ball: 12 y no tabata tin ganador pa e prome premio. Segundo premio a conoce un total di 2 ganado cu tabata tin e 4 numbernan bon, pero sin e Mega Ball. Ticketnan ganado a wordo bendi na Suerte Bini Bini y Jenny’s Lottery. Cada un ganado a gana e suma di Afl. 9.280,-.

Si tin un ganado awe nochi, e lo bira e segundo miyonario pa aña 2026! E prome miyonario di 2026 tabata na februari cu a gana e suma di Afl. 1.750.000,- y e ticket ganado a wordo bendi na Lucky Cher-Ann 2.

Awe diamars 14 di april 2026, Mini Mega su jackpot ta na 750 mil florin y cu 2 florin mas, bo por gana e jackpot di 425 mil florin extra cu ta pone e suma bira un total di 1 miyon 175 mil florin! Bo no tin bo cuenta di Lotto Online ainda? Bay riba play.lottoaruba.com y registra pa asina bo por cumpra bo Lotto Online.

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Si no ricibi e notificacion, lo por sali for di e pagina di Lotto y habri e app di Pay.aw, lo por bay na e seccion di “Pay” y despues den e lista di “Pending” y lo por mira e request pa aproba esaki. Manera cu aproba e transaccion lo por mira e suma a bay riba e cuenta di Lotto Online.

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.