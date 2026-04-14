TEAMARU ta participa den tayer di Safe Sport na Panama2026

15:04  April 14, 2026  Leave a comment

E organisacion di e Weganan Panama2026 ta haci mas cu solamente organisa e competencianan. Hunto cu e comision di atleta y di Safe Sport di e organisacion ODESUR a organisa algun tayer cu lo tuma luga durante e dianan di e Weganan.
Ayera a tuma luga e tayer di Safe Sport y ful e ekipo di TEAMARU a participa. E tema di deporte sigur ta uno cu Comite Olimpico Arubano (COA) ta duna hopi atencion y ta mira cu e atletanan tambe ta mira e importancia cu nan participacion activo.
