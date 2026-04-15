Aruba Tourism Authority a ricibi premio Aquila Whalesong Destination durante Seatrade Cruise Global

E premio ta representa forsa, sabiduria y harmonia cu ta alinia cu vision di Aruba

Diamars 14 di april, Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a wordo honra cu e Aquila Whalesong Destination Award, presenta door di e Aquila Center for Cruise Excellence durante Seatrade Cruise Global na Miami. E premio ta reconoce e compromiso sobresaliente di Aruba pa excelencia den desempeño como destinacion crucero, sostenibilidad y inversion a largo plaso den recurso humano.

E premio Whalesong ta representa door di e rabo di bayena cu ta simbolisa forsa, sabiduria y harmonia, balornan cu ta alinea fuertemente cu e vision di Aruba pa un turismo sostenibel. E reconocemento aki ta resalta e esfuersonan continuo di nos isla pa construi un industria di turismo resiliente cu ta pone enfasis riba proteccion di medio ambiente, bienestar di comunidad y experiencia di bishitante dicalidad halto.

Ademas, e Whalesong Destination Award ta wordo otorga anualmente y ta celebra organisacionnan cu ta mustra un dedicacion consistente na fortalece e experiencia di e bishitante a traves di entrenamento, colaboracion, iniciativanan di sostenibilidad y involucracion di comunidad. Aruba awor ta uni su mes na un grupo distingui di ganadonan anterior, incluyendo ProColombia, cu a recibi e premio na 2025.

“E Aquila Whalesong Award ta representa nos aprecio profundo pa organisacionnan cu ta inverti no solamente den infrastructura of mercadeo, pero tambe den e recurso humano tras di turismo,” asina Beth Hatt, Fundadora di Aquila Center for Cruise Excellence, a expresa. “Aruba Tourism Authority ta ehempel di e compromiso aki a traves di su enfoke a largo plaso riba desaroyo di hende, sostenibilidad y colaboracion den e sector di turismo.”

Durante casi un decada di colaboracion cu Aquila, Aruba a inverti consistentemente den un rango amplio di programanan di entrenamento diseña pa eleva e experiencia di crucero y turismo. E iniciativanan aki a inclui entrenamento den excelencia di servicio pa personalden ‘frontline’, programanan di conscientisacion di destinacion, practicanan di turismo sostenibel y tayernan di fortalecemento di capacidad pa stakeholdernan di turismo riba henter e isla.

E enfoke continuo riba entrenamento y desaroyo a fortalece e forsa laboral di turismo di Aruba, a mehora satisfaccion di bishitante y a reafirma e compromiso di nos isla cu un crecemento di turismo responsabel y sostenibel. A traves di colaboracion estrecho cu comunidadnan local y partnernan di industria, Aruba ta sigui sigura cu turismo ta entrega beneficio a largo plaso tanto pa residente y pa bishitante.

E ceremonia di entrega di premio a wordo atendi door lidernan clave di industria, incluyendo Adam Ceserano (Presidente di Florida-Caribbean Cruise Association – FCCA), Michele Paige (CEO di FCCA), Beth Hatt, Melanie Colpitts, Ambra Attus y Danielle Timmons di Aquila Cruise Center for Excellence, Minister di Turismo, Transporte y Labor, mr. Wendrick Cicilia, Philippe LaReine (Chief of Staff Ministerio), Ronella Croes (CEO di A.T.A.), Patrick Melchiors (Destination Services Manager di A.T.A.), Monica Bos (Cruise Manager di A.T.A.) y demas representante di A.T.A., Marc Figaroa (CEO di APA N.V.), Mario Arends (Commercial Manager di APA N.V.) y demas representantenan di APA N.V.

Minister Cicilia a expresa gratitud y a subraya e compromiso cu esaki ta mustra cu nos socionan local y internacional den e mundo di turismo, den e caso aki cu entre otro Aquila Center for Cruise Excellence & Florida-Caribbean Cruise Association. El a garantisa cu esfuerso lo sigui ta enfoca riba excelencia y riba eleva e experiencia pa tur cu ta dicidi di bishita.

Ronella Croes a acepta e premio den nomber di A.T.A. expresando: “Nos ta profundamente honra di por a ricibi e Aquila Whalesong Destination Award. E reconocemento aki ta refleha e dedicacion di henter nos sector di turismo y nos compromiso comparti cu excelencia, sostenibilidad y desaroyo continuo. Invirtiendo den nos hendenan a traves di entrenamento y colaboracion, nos ta garantisa cu Aruba lo sigui ta un destinacion caluroso, hospitalario y responsabel pa tur hende cu ta bishita.”

Tocante Aquila Center for Cruise Excellence

Cu mas di 40 aña di experiencia, Aquila Center for Cruise Excellence ta un lider global di confiansa den entrenamento di turismo y desaroyo di destinacion. Como e partner exclusivo di entrenamento di Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), Aquila ta ofrece programanan adapta pa destinacionnan, operadornan di tour y profesionalnan den ‘frontline’ mundialmente, cu enfoke riba turismo (sostenibel) y excelencia den servicio.