Reflexion Diaranson 15 April 2026.

Un bon y bendiciona dia pa tur hende cu ta stima nos bon Dios.
Un día, ja caba mita siman pa purba logra loke nos a plaña pa e siman.
Ser hopi contento pasobra bo por papia y hala rosea.
Cada ken su biba ta den su man.
Kada ken su exitonan ta den su man.
Kada ken su felicidad ta den su man.
Kada ken su futuro ta den su man.
Asina por sigi y ta hopi cos ta den nos mesun man pa por logranan.
Corda semper, E palabra di Dios tin poder.
E tin tur poder den su man, pa esunnan cu ta skuche.
Simplemente tene bo mes na su mandamentonan y bo ta felis.
Nos mester corda nos hendenan cu ta biba riba e isla aki, cu nos mester tene nos isla limpi.
Si mayan turistanan laga nos luga y bai otro parti, ta nos mes a buske.
Miho laat cu nunca.
Por ejempel, ta cana pa drecha curpa riba pista banda di cas di cultura bai abou y ariba.
Increibel cuanto cups, tayo, lenso, boter y bleki di bebida gespart y pega ne waja di aeropuerto.
Cada avión cu baha tin un mahos bista y mal imprecion di nos isla.
Kiko ta costa un hende cu a cumpra un coi come y bebe, hinke e sushedad den bo baúl di auto i tire den bo drum di sushi ?
Kende bo ta perjudicando ora bo tire ey bou ?
Mescos cu e autonan cu ta bebe serbes y of otro bebida ta hanja ta bon pa zwaai e boter bandi caminda ??
Mi ta mira hopi cacho tambe ta laga nan sushedad banda y te hasta riba e caminda pa cana.
Pakiko no bin cu bo doggie bag pa tira e sushedad aden, manera na Hulanda ?
Mi a mira prome cameranan instala riba un crusada hopi frecuenta, si den futuro por tin riba tur caretera principal ta un tremendo ayudo pa gara e asocialnan cu ta contra nos pais, cu por persigi nan cu multanan pisa pa nan sinja by the hard way.