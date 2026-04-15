BIN TOPA NA RESIDENCIA ARTISTICO ARUBA DIASABRA AWOR!

Oranjestad, Aruba – April 2026

Publico general ta invita pa nos exhibicion interactivo traha pa y cu comunidad, diasabra 18 di april for di 10or di mainta.

Mas cu un exhibicion tradicional, BIN TOPA ta diseña como un experiencia interactivo pa tur edad, caminda bishitantenan ta invita pa explora, crea y conecta. Lo tin musica live cu Adrian Croes y un pop-up di Moi Serio – Chef crafted sandwiches (‘pre-orders’

solamente via 297 5686165).

E evento ta habri pa publico y cu entrada ta gratis, na Caya Betico Croes 110 (casita blauw dilanti Botica Benu na playa banda di plaza Nikki Habibe).

E exhibicion aki ta e resultado di nos projecto TOPA, un programa di arte comunitario unda diferente grupo di nos comunidad a bini hunto pa comparti storia y crea. Durante ocho sesion, adulto mayor, hobennan, inmigrante y hoben profesional a traha hunto cu artistanan pa transforma nan memoria y soñonan den arte.

Detayenan di Evento:

Locacion: RAA! | Residencia Artistico Aruba, Caya G. F. Betico Croes 110, Oranjestad, Aruba

Fecha: Diasabra, 18 di april 2026

Ora: 10:00 – 13:00