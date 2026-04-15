Anuncio publico – Atencion doñonan di auto getouw na Aeropuerto di Aruba

Aruba Airport Authority N.V. ta notifica comunidad cu tres (3) vehiculo di motor ta den posesion di siguridad di aeropuerto. E autonan tabata getouw y tuma den beslag na aeropuerto y ta permanece sin cu niun doño a busca nan.
E personanan cu ta considera di ta propietario legitimo di cualkier di e autonan describi mas abou, mester tuma contacto cu siguridad di aeropuerto pa verifica y coordina pa retira e auto.
Na momento cu e persona vocifera di ta propietario, mester demostra un prueba valido y identificacion oficial emiti door di gobierno. E pruebanan acepta por ta registracion di auto, certificado di titulo, documento di seguro of otro registracionnan oficial cu ta demostra claramente cu e persona ta doño di e auto.
Ta pidi e propietarionan pa presenta dentro di e 30 dia cuminsando desde fecha di e publicacion aki. Si acaso no busca e auto den e plaso di 30 dia, e autonan cu no tin doño lo pasa pa disposicion conforme e regulacionnan y e procedimentonan aplicabel.
Pa mas informacion of reclama auto, por fabor yena e formulario di contacto riba nos website: https://www.airportaruba.com/contact-us
Vehiculonan actualmente den pocesion:
- Marca: OPEL
Modelo: ASTRA
Aña di modelo: 2010
Color: Shinishi
- Marca: TOYOTA
Modelo: COROLLA
Aña di modelo: 2000
Color: Blanco
Number di plachi: A-75612
Gatakel riba: 2 di September 2025
- Marca: NISSAN
Modelo: CUBE
Aña di modelo: N/A
Color: Biña
Number di plachi: A-52794
Getakel riba: 1 di April 2025
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 73% ta di Merca y Canada, 18% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 5% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Fecha: 15 di April, 2026
Public notice – Notice to Owners of Towed Vehicles at Aruba Airport
Aruba Airport Authority N.V. hereby notifies the public that three (3) motor vehicles are currently in the possession of Airport Security. The vehicles were towed and taken into custody at the airport premises and remain unclaimed.
Individuals who believe they are the lawful owners of any of the vehicles described below are requested to contact Airport Security to verify ownership and arrange for collection.
Claimants must submit valid proof of ownership of the vehicle, along with government-issued identification. Acceptable documentation may include the vehicle registration, certificate of title, insurance documents, or other official records clearly establishing ownership.
Owners are requested to come forward within 30 days from the date of this publication. Vehicles that remain unclaimed after this period may be subject to disposal in accordance with applicable regulations and procedures.
For further information or to claim a vehicle, please fill out the contact form on our website:
https://www.airportaruba.com/contact-us
Vehicles currently in possession:
- Make: OPEL
Model: ASTRA
Model Year: 2010
Color: Grey
- Make: TOYOTA
Model: COROLLA
Model Year: 2000
Color: White
License Plate: A-75612
Towed on: 2 September 2025
- Make: NISSAN
Model: CUBE
Model year: N/A
Color: Dark Purple
Lisence Plate: A-52794
Towed on: 1 April 2026
About AUA Airport
About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 73% from the United States & Canada, 18% from Latin America, 4% from Europe, and 5% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Date: 15 April, 2026
Aviso público – Aviso a los propietarios de vehículos remolcados en el aeropuerto de Aruba
La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. informa al público que tres (3) vehículos se encuentran actualmente en posesión de la Seguridad del Aeropuerto. Los vehículos fueron remolcados y puestos bajo custodia en las instalaciones del aeropuerto y permanecen sin reclamar.
Las personas que consideren ser los propietarios legítimos de cualquiera de los vehículos descritos a continuación deberán comunicarse con Seguridad del Aeropuerto para verificar que son los propietarios de los vehículos y coordinar su retiro.
Las personas que van a reclamar estos autos, deberán presentar prueba válida de propiedad del vehículo, junto con una identificación oficial emitida por el gobierno. La documentación valida debe incluir el registro del vehículo, certificado de título, documentos de seguro u otros registros oficiales que establezcan claramente la propiedad.
Se solicita a los propietarios que se presenten dentro de los 30 días a partir de la fecha de esta publicación. Los vehículos que no sean retirados dentro de este plazo podrán ser puestos a disposición conforme a las regulaciones y procedimientos aplicables.
Para obtener más información o para reclamar un vehículo, complete el formulario de contacto en nuestro sitio web: https://www.airportaruba.com/contact-us
Vehículos actualmente en posesión:
- Marca: OPEL
Modelo: ASTRA
Modelo de Año: 2010
Color: Gris
- Marca: TOYOTA
Modelo: COROLLA
Modelo de Año: 2000
Color: Blanco
Número de Placa: A-75612
Remolcado el: 2 Septiembre 2025
- Marca: NISSAN
Modelo: CUBE
Modelo de Año: N/A
Color: Púrpura oscuro
Número de Placa: A-52794
Remolcado el: 01 Abril 2026
Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)
El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 73 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 18 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 5 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Fecha: 15 de abril de 2026