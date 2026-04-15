Accidente pa falta di preferencia na crusada Rudolf Arendstraat/Emmastraat

Diaranson atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Rudolf Arendstraat/Emmastraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di e pick-up Nissan Frontier biniendo for di pabao den Rudolf Arendstraat no a duna e auto Toyota Ractis cu tabata bini di nort preferencia y e Ractis a bay dal riba e parti patras den banda di e Frontier. E chauffeur di e Ractis tabata keha di dolor na yegada di e ambulans a atende e chauffeur na e sitio mes.