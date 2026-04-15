Posted in INCIDENTE Auto cu a pasa dal palo di lus na Piedra Plat a causa perdida di coriente a bay na varios parti pa varios ora! 17:47 April 15, 2026 Leave a comment Diaranson atardi un auto a bay dal riba un palo di lus cu a causa cu coriente a bay pa varios ora na varios sitio. NVELMAR ta na altura y ta trahando riba e problema. Ta te den oranan di anochi cu a logra resolve.