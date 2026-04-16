Reflexion Diahuebs 16 April 2026.

Nos kier cuminsa nos dia mas miho y exitoso cu por.
Pesey mes nos ta cuminsa na habla danki na nos bon Dios.
Esaki pa por a lanta ta hala rosea awe y pa por gosa di tur loke E ta duna nos.
Dicho ta bisa :
Pasión ta energia.
Bo ta sinti e poder cu ta bini ora bo ta keda enfoca riba loke ta emociona bo.
Nos bida ta mucho cortico pa nos lanta tur mainta ta arrepentí.
Gosa bida, buska bo alegria tur dia.
Evita hende amarga.
Stima e hendenan cu ta trata. Bo bon.
Lubida esnan cu ta trata bo malo.
Asina bo bida ta agradable y bo ta biba felis.
Honestidad ta algo cu ta scars y difícil pa bo spera di tur hende.
Dios ta bisa nos, bo no keda pega na fayonan di pasado, pasobra E ta guia nos padilanti.
E ta bisa, E ta hala un banda manera biento, ofensanan cu ta bin riba nos.
Cana mas suave, bo a pasa e barera caba.
Loke bo a laga atrás no tin influencia mas riba bo.
Biba bo bida felis.