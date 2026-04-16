BRANDWEER TA BAY PAGA SNOR SU CANDELA! !

Calabas/Kudawecha – Si señores, diasabra awor, 18 di april, cuminsando pa 8’or di anochi, lo ta bay tin “fuego en Kudawecha” ora cu e ekipo “Vigili del Fuoco” di Brandweer tuma na encargo paga Team Snor su candela! Un sambombaso di desafio! Team Snor, kende desde aña pasa caba ta “ON” y ta ganando wega tras di wega, lo bay enfrenta un ekipo determina pa paga Snor su candela y pone fin n’e “bosbrand”!

Den Team Brandweer tin varios integrante cu ta experto den Bush League y sa bon bon con pa pone Nelson “Snor” Perez canta “een vuurtje lager”! Tur e experticio aki lo ser uza diasabra awor ora e trabuconan di “Fire Department” di Aruba enfrenta Team Snor n’e palacio di pega piedra, e mundialmente conoci Domino Square Garden!

Segun “Snor”, nan candela ta mescos e fuego Olimpico! Brandweer por supla baha nan vlam un tiki, pero pagele? Hamas! Di otro banda, comandante di brandweer a declara cu nan lo bin cu suficiente slang pa yega den tur skina cu tin vlam! Shonnan, manera di custumber, entrada lo ta completamente gratis y den halftime e pasapalonan lo skeiro rond totalmente por nada! Bini un bini tur presencia e sambombaso di challenge entre Team Brandweer contra Team Snor, e “da team to beat” di 2026, diasabra awor, 18 di april, cuminsando pa 8’or di anochi n’e mundialmente famoso Domino Square Garden aya net n’e grens entre Kudawecha y Calabas! Yegaaa!