Reflexion Diabierna 17 April 2026.

Awe ta un gran dia, pakiko ?
Ta un dia cu ta sera un siman di trabou duro.
Ta un dia cu un persona especial ta celebra su cumpleaños, pa cual nos ta pidi Señor hopi bendicion pe persona ey.
Nos ta contento cu e dia special y pesey nos ta lanta tempran y ta alaba nos Señor pa tur su gracia pa nos tur.
Cada desafío cu nos ta hanja cada día, ta un plan di Dios.
Keda cu confiansa y sigi padilanti.
Paso nos bon Dios ta cambia bo lucha y strogelmento den bendicion.
Lanta riba y purba e parti fácil den cada cos cu bo ta hasi.
Corda hasi loke ta mas importante, anota bo progreso, y spera poco poco bo crese.
Semper keda stabiel.
No forsa demasiado, sino bai cu bo ritmo, paso bo ta jega sigur.
Semper cuminsa bo dia sin pensa dos biaha y corda focus riba loke ta bo dilanti.
Corda cu claridad ta jega cu paso sigur y simpel.
Semper kere den Dios.