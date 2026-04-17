Accidente entre 2 auto y un truck na crusada PriceSmart

Diabierna mainta a drenta informe di un accidente na e crusada di PriceSmart, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Volkswagen riba Avenida Milio Croes a subi e caminda door di a mira e truck di pabao a para pa bira na man robes pero e chauffeur di e Volkswagen a malcalcula e velocidad y distancia no a ripara e Ford ta biniendo di pariba y a raspa riba dje y tratando di desvia p’e a dal frontal riba e truck.