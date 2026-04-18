[VIDEO] Un chauffeur a perde control baha caminda dal un auto y a bay dal un dama peaton fatalmente!

Diasabra mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Santa Helenastraat. Mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu un dama benta boca abao a purba comunica cu e dama pero no tabata tin reaccion. For di testigonan na e sitio a bin compronde cu e auto blanco di pariba a bay banda robes baha caminda dal un suv para y djey dal e dama peaton mande na un distancia mas leu. Na yegada di e ambulans a controla e victima y a ripara cu ya no por a haci nada mas p’e y a pidi pa e dokter forensyco na e sitio. Na famia di e fayecida nos ta manda nos sincero palabranan di condolencia.