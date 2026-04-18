[VIDEO] CASO TRISTO: E DI 5 ACCIDENTE FATAL PA 2026

Diasabra pa 6:45 di mainta, Central di Polis ta wordo informa cu un auto lo mester a alcansa un peaton na altura di ex-Xavier University na Santa Helenastraat.

Polis y ambulance ta wordo despacha pa e lugar di e sucedido cu maximo urgencia.

Na yegada di patruya di polis ta constata cu berdad un auto, Toyota Corolla blanco a alcansa un peaton. E peaton ta grave y no ta reacionando y e chauffeur a bandona e sitio.

Personal di ambulance a duna asistencia medico na e señora (peaton) pero lamentablemente no por a haci nada mas pe y e señora ta fayece na e sitio.

Specialista di trafico y polis technico a presenta pa haci nan investigacion. Departamento di Slachtofferhulp tambe a presenta na e sitio pa brinda sosten na e famia.

E chauffeur envolvi den e accidente fatal a entrega su mes y Polis a detene. A test e chauffeur y e la supla cero riba e machine di alcosensor.

Dr. forensico Wemeijer a constata morto di e señora victima: Liris Aurelia Senior Barrios naci na Colombia dia 25 September 1959. (66 aña).

E señora ta bira di 5 morto den trafico pa aña 2026.

Cuerpo policial ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.