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[VIDEO] Dama chauffeur den un Nissan March a bay dal duro tras di un Toyota Yaris na Paradera

00:29  April 19, 2026  Leave a comment

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu impacto basta fuerte y un hende herida na Paradera, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente basta fuerte unda cu e dama chauffeur di un Nissan March cual no a regula su velocidad ni mantene distancia a bay dal masha duro mes tras di e Toyota Yaris su dilanti. Debi na e impacto e dama a resulta levemente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital cu dolor na lomba y nek.

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