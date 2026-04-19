Homber cu pa añas ta drumi den un tent antes na Noord y awor na Boegoeroei ta full hincha!

Despues di cu diasabra a purba yuda e homber cu tabata biba antes bao un tent pabao di rotonde Noord y awor na Boegoeroei pa e haya tratamento medico na hospital, awe diadomingo mainta ya cu e no por para riba su pianan y ta full hincha ela laga ambulans cu ayudo di polis pa porfin e haya atencion medico indica na hospital. E homber su lipnan y lenga ta full hincha y ta keha di dolor tur caminda su flanelnan y camisanan cu e tabata tin bisti tabata full lora cu cadena y su carsonnan tambe ta cu cadena, su pianan ta asina hincha cu ni por kita e sapato. E situacion y su salud a empeora asina hopi cu ni para e por para riba su pianan. Nos ta spera cu e haya un atencion medico adecua cu un espacio den Respaldo pa asina e recupera pronto y haya e ayudo necesario.