Curpa sin bida haya den oranan di mey anochi na Ponton.

Dialuna poco despues di mey anochi a drenta informe di cu a haya un persona di 79 aña cu no ta reacciona mas patras di ex-Wema na Ponton, mesora a dirigi tanto polis y ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a bin haya e curpa frieuw caba of sea cu e persona lo tin un rato morto caba y a pidi presencia policial y e dokter forensyco na e sitio. Na yegada di e patruyanan a sera e area y a cuminsa cu e investigacion. Den transcurso di mainta nos lo haya mas informacion di e caso aki cu ta trata di un persona di masculino di 79 aña.