[VIDEO] Paso e auto su dilanti a brake diripiente y pa no dal su tras ela kita bay cay den e greppel na Pos Abao

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu herida na Pos Abao, mesora a dirigi tanto polis, ambulans y hasta bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata si un accidente unda e auto su dilanti a brake diripiente ela kita bay na man drechi bay cay den e greppel y debi na esaki tanto e chauffeur como 2 ocupante di i10 a resulta herida. Cu ayudo di bomberonan a logra saca e victimanan. Na yegada di e ambulansnan a atende e victimanan y a transporta 2 pa hospital.