Reflexion Dialuna 20 April 2026.

Awe ta habri un siman nobo cu e prome dia y nos ta desea lo mehor pa tur nos lesadornan.
Un monton di bendicion y un exitoso dia y siman cu tur nos deseonan keda cumpli.
Na prome luga un danki na nos bon Dios cu nos por hala rosea y gosa di otro bunita dia atrobe.
Nos ta keda pidi nos Sen̈or pa bida cu hopi salud y prosperidad pa tur.
Semper positivo y cu hopi gana pa progresa cada dia mas y mas.
Corda cu Sen̈or na nos banda semper tur caminda ta exitoso y tur cos cu nos tin planja lo logra sigur.
Semper anticipa cosnan y planja lo mehor y mita di e trabou ta exitoso caba.
Na momento cu nos ta actua correcto y nos sa kiko nos kier, nos por kita hopi barrera foi caminda.
E dianan ta bula rapido, pesey nunca no laga pa mayan loke por ser hasi awe.
Mane nos grandinan sa bisa, barco mara no ta gana fleta.
Bo tin cu move pa produci y bai dilanti.
Tambe un man ta laba e otro ta mustra cu union ta hasi forsa.
Den grupo tin mas exito, caminda mester tin coordinacion, y intercambio di idea, ta mira cosnan miho y por descuti riba problemanan cu mester resolve.
Cada miembro di e team mester sa su tarea y mester cumpli mane ta planja.
Semper ora ta cla cu un trabou, laga un bon imprecion atras.
Esaki ta pa un bon nomber keda cu cada projecto y ta un bunitesa pa keda recorda y ta hasi nos felis tambe den bida.