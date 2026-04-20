Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e rotonde Tarabana, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Mitsubishi ASX no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Suzuki Swift maneha pa un dama. Debi na e impacto e dama a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y cu deliberacion di su dokter di cas ela ser atendi na e sitio mes.
Chauffeur no a regula su velocidad ni mantene distancia bay dal tras di auto un dama chauffeur herida
