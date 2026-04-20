Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Centro Kibrahacha na Piedra Plat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un pick-up truck K2700 di pabao a subi caminda sin duna preferencia na un Hyundai Grand i10 di zuid y a bay dal e den banda. Debi na e impacto e dama chauffeur di alrededor di 25 aña a resulta herida. Na yegada di ambulans nan a atende e dama cu tabata keha dolor den pecho y na brasa na e sitio mes.
Na Piedra Plat un pick-up truck a subi caminda sin duna preferencia na un Grand i10, un dama a resulta herida
