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Homber di edad maltrata na Bubali a ser hiba cu ambulans pa hospital

10:59  April 20, 2026  Leave a comment

Dialuna mainta a drenta informe di un caso di maltrato na Bubali, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu e victima kende a declara cu hopi dificultad cu ela ser maltrata. Na yegada di e ambulans nan a atende y transporte pa hospital.

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