Dialuna mainta a drenta informe di un caso di maltrato na Bubali, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu e victima kende a declara cu hopi dificultad cu ela ser maltrata. Na yegada di e ambulans nan a atende y transporte pa hospital.
Homber di edad maltrata na Bubali a ser hiba cu ambulans pa hospital
Dialuna mainta a drenta informe di un caso di maltrato na Bubali, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu e victima kende a declara cu hopi dificultad cu ela ser maltrata. Na yegada di e ambulans nan a atende y transporte pa hospital.