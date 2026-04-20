Trafico a stagna na Hato pa un truck cu a perde wiel cu a kita completo

Dialuna merdia a drenta informe di un incidente na e rotonde Hato unda un truck a perde un wiel cu a kita completamente na e rotonde di Hato, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un truck grandi cu extra wiel cual a perde esaki cu a kita for di patras si e truck. Polis a guia e trafico pa desvia.

