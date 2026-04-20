ATRACO TEAM A DETENE UN SOSPECHOSO PA DIFERENTE ATRACONAN COMETI DEN SAN NICOLAS

Cuerpo Policial Aruba ta informa cu despues di un investigacion intensivo realisa pa Atraco Team (T.B.P.), a logra detene un sospechoso cu tabata biba den districto di San Nicolas y cu ta wordu vincula na varios atraco cu arma blanco den e luna di maart y April 2026.
Durante e lunanan menciona a registra un serie di incidentenan den e area di San Nicolas unda e sospechoso tabata uza un arma blanco (cuchiu/dolkmes) pa intimida su victimanan.
Ta trata di e siguiente casonan:
02 di maart 2026: Atraco riba un studiante na altura di Biblioteca Nacional den Peter Stuyvestraat.E studiante tabata wardando riba su mayornan y ta wordo atraca, na unda e sospechoso ta pone cuchiu na su garaganta y ta bay cu su celular y placa.
19 di maart 2026: Atraco riba un empleado di MFA San Nicolas na e parkeerplaats di Plaza Lolita. Sospechoso ta pone cuchiu na su garganta y bay cu su celular, joyas y placa.
03 di april 2026: Atraco riba turistanan cu tabata admira e muralnan den centro di e ciudad. Sosopechoso ta saca cuchiu pa e turistanan y bay cu placa y documentonan personal.
09 di april 2026: Atraco riba un señora hunto cu su yiu despues di a sali for di cinema. Aki sospechoso a saca un cuchiu y a bay cu placa.
Basa riba e descripcion di e sospechoso y e modus operandi, Atraco Team a logra identifica e persona responsabel pa tur e atraconan aki.
Despues di un investigacion bon haci a conduci cu riba 11 di april 2026, Atraco Team ta detene e sospechoso. Ta trata di e homber di inicialnan H.S.L.B., naci na Colombia di 20 aña y ta ilegal riba nos isla.
Durante un entrada hudicial na e parcela den Theaterstraat, polis a logra localisa y confisca basta evidencia cu ta vincula e cu e atraconan menciona. Importante pa menciona ta cu durante e proceso di interogacion, e sospechoso ta admiti su culpabilidad den tur e casonan aki.
Atraco Team ta traha incansablemente pa resolve e casonan di atraco.
E detencion aki ta un muestra di e compromiso firme di KPA pa garantisa seguridad di nos ciudadanonan y bishitantenan.