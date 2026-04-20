A.T.A. ta anuncia trabou di restauracion y mantencion na Rodger’s Beach  

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta anuncia cu 13 di april 2026 a inicia diferente trabounan di restauracion y mantencion na Rodger’s Beach, cu un fecha di finalisacion provisional pa final di juni di 2026. E proyecto ta forma parti di e compromiso continuo di A.T.A. cu siguridad publico, mehoracion y mantencion di espacio publico di calidad halto pa comunidad y bishitantenan.
Restauracion y mantencion di pier y plataforma pa sambuya
Rodger’s Beach ta un luga recreativo di gran balor pa comunidad local y bishitantenan, ofreciendo un espacio pa relaha, landa y disfruta di diferente actividadnan di ‘leisure’. E pier y e plataforma pa sambuya ta caracteristicanan iconico di e playa y a wordo uza constantemente durante hopi aña. Pa motibo di desgaste natural, exposicion prolonga na condicionnan di tempo y elementonan natural, pero tambe e ambiente marino, e structuranan aki a deteriora gradualmente, loke a crea e necesidad pa trabounan di mantencion y restauracion.
Cu e obhetivo di mehora siguridad, funcionalidad y sostenibilidad a largo plaso, A.T.A. ta inverti den e proyecto di mantencion general y restauracion cu ta enfoca riba e pier. Tambe lo restaura e plataforma pa sambuya cu enfasis riba fortifica e structuranan y mehora nan resistencia den e ambiente marino. E meta di e iniciativa aki ta sigura cu tanto comunidad como bishitantenan por sigui disfruta di Rodger’s Beach den un ambiente sigur y bon manteni. E proyecto lo wordo ehecuta pa Varadero N.V. conhuntamente cu ACE Engineering como gerencia responsabel pa e proyecto. Coordinacion y financiamento ta den man di A.T.A.
Tur trabou lo wordo realisa riba sitio, cu planificacion den consideracion di tur cu ta haci uzo di e playa pa minimalisa molester y interupcion di acceso publico durante e periodo di e proyecto. Durante ehecucion di e trabounan, lo implementa tur medida di siguridad necesario. Ademas, como Rodger’s Beach ta un area marino protegi, ta sigura comunidad cu e contratista lo tuma e maximo cautela pa proteha e ambiente marino, y tambe ta sigura cu tur actividad ta wordo realisa na un manera responsabel y consciente di nos medio ambiente.
Reconstruccion di e ‘Facility Building’
E facility building actualmente ta den mal estado structural y lo wordo basha abou y reconstrui. E construccion di e facility building na Rodger’s Beach ta programa pa cuminsa dialuna 20 di april 2026, cu un duracion di aproximadamente 60 dia laboral. E obhetivo di e proyecto aki ta pa garantisa cu e area por sigui ta sigur, funcional y apropia pa uzo publico.
E facility building ta sumamente aprecia pa comunidad, pa es motibo lo reconstrui e facility building nobo na e sitio actual y den e estilo cu usuarionan a bin ta aprecia, sigurando cu e edificio lo sigui ta na Rodger’s Beach pa generacionnan cu ta bini. E facility building nobo lo wordo construi uzando materialnan duradero y di poco mantencion cu ta apropia pa condicionnan di costa, contribuyendo na confiabilidad a largo plaso. E diseño tambe ta considera accesibilidad pa permiti un uzo mas amplio y mas sigur pa publico. Ademas, e area rond di e edificio lo inclui plantacion di matanan Seagrape nativo (Cocoloba Uvifera). E especie nativo aki ta adapta bon na e ambiente di costa y ta apoya practicanan responsabel di maneho di tereno, mientras cu ta preserva e caracteristica di e area.
Durante henter e periodo di construccion, seguridad lo sigui ta un prioridad. Medidanan temporal lo wordo implementa pa proteccion di residentenan y bishitantenan. E publico ta wordo pidi pa respeta tur borchi y instruccionnan di seguridad rond y paden di e area di trabou.
E proyecto di reconstruccion di e ‘Facility Building’ ta wordo ehecuta den colaboracion cu Land Aruba como opdrachtgever, A.T.A. pa financiamento, ALBO Aruba N.V. ta e contratista responsabel mientras cu Dienst Openbare Werken (DOW) ta encarga cu e diseño, maneho, y supervision.
Cu e proyectonan aki, A.T.A. ta reafirma su compromiso continuo na mantencion di espacionan publico y su dedicacion na ofrece sitionan recreativo cu ta sigur, agradabel y sostenibel, tanto pa comunidad local como pa tur bishitante cu ta disfruta di Aruba.