Aruba Tourism Authority y Aruba Ports Authority N.V. a yama bon bini na e cruceronan Queen Anne, Star Princess y Scenic Eclipse

Aruba Tourism Authority (A.T.A.), den colaboracion cu Aruba Ports Authority N.V. (APA N.V.), a duna un caluroso bon bini na e cruceronan di e temporada 2026 durante e yamadanan inaugural. E yegada di Queen Anne y Star Princess tabata riba 16 di april 2026 y Scenic Eclipse riba 19 di april 2026. E bishitanan importante aki ta pone enfasis riba posicion continuo di Aruba como un destinacion lider den Caribe, comprometi cu turismo di calidad, colaboracion fuerte y desaroyo di crucero enfoca riba sostenibilidad.

Riba 16 di april 2026 Aruba a ricibi e prome yamada, esta ‘first call’, di Queen Anne, representa localmente pa agencia di waf SEL Maduro and Sons, y Star Princess, representa pa Armada Port Agency. Visitor Care Liaison di A.T.A. Marouska Heyliger a atende e first call conhuntamente cu representantenan di APA N.V., resaltando e colaboracion entre e stakeholdernan clave di destinacion Aruba.

Riba 19 di april, e yate di expedicion ultra luhoso Scenic Eclipse a haci su yamada inaugural na Aruba, maneha pa SEL Maduro and Sons. E bishita a fortalece e relacion di Aruba cu e segmento di crucero di luho y expedicion, cu ta sigui pone enfasis riba un cantidad mas chikito di bishitantenan y itinerarionan mas consciente di medio ambiente.

Enfasis riba sostenibilidad

Tur tres barco ta alinea cu esfuersonan mas amplio di e industria pa mehora rendimento ambiental y practicanan di turismo responsabel. Operacionnan moderno di crucero ta incorpora cada bes mas iniciativanan, por ehempel mehoracion di eficiencia energetico, reduccion di desperdicio, sistema avansa pa trata awa residual y strategianan pa involucra destinacion diseña pa sostene comunidad local mientras ta minimalisa e impacto ambiental. Aruba lo sigui traha di cerca cu partnernan di crucero pa stimula operacionnan di waf sostenibel y experiencianan di bishitante responsabel.

Ceremonia di intercambio di plakkaat

Durante cada yamada inaugural, a tuma lugar un ceremonia di intercambio di plakkaat. Un intercambio di plakkaat ta un tradicion maritimo di hopi aña, unda plakkaatnan conmemorativo ta wordo presenta entre oficialnan superior di e barco cu ta di bishita y representantenan di e destinacion anfitrion. E gesto simbolico aki ta representa aprecio mutuo, bon boluntad y e fortalecemento di relacionnan a largo plaso entre e linea di crucero, agente di waf y e destinacion. Normalmente e ceremonia ta wordo haci durante yamada ‘maiden’ of inaugural como un marca di reconocemento y partnership.

Tocante e barconan Queen Anne, Star Princess y Scenic Eclipse

Queen Anne ta un crucero di clase ‘Pinnacle’ opera pa Cunard Line, yama segun Reina Anne di Gran Britania y Irlanda. E barco a drenta den servicio na 2024 como e adicion mas nobo na flota di Cunard, convertiendo den e barco number 249 pa nabega bou di bandera di Cunard y completando e linea su kwartet di “Queens”. Queen Anne por acomoda casi 3,000 huesped y ta ofrece ‘staterooms’di luho, gastronomia di clase mundial, luga di entretenimento, facilidadnan di bienestar y un variedad di experiencia signature cu ta combina tradicion clasico di biahe maritimo cu diseño contemporaneo y comodidad. Su itinerarionan ta cubri destinacionnan global, incluyendo biahenan rond mundo, nabegacionnan Europeo y exploracionnan ‘scenic’, reflehando compromiso di Cunard cu biahe refina y experiencianan memorabel pa huesped.

Star Princess ta un crucero di proximo generacion opera pa Princess Cruises y parti di e serie innovativo di clase ‘Sphere’ di e linea. E barco a drenta den servicio na 2025 y ta representa un di e barconan mas avansa den flota di Princess, diseña cu enfasis riba comodidad moderno, experiencia di huesped y biahe maritimo contemporaneo. Caracteristicanan clave di diseño ta inclui un atrium central ilumina y habri conoci como ‘The Piazza’, pero e signature ‘Dome’, un espacio cu por wordo uza den diferente manera, cubri cu glas pa entretenimento y relahacion cu bista panoramico riba lama.

Scenic Eclipse ta un yate di expedicion ultra luhoso diseña pa experiencianan di exploracion inmersivo. Cu un enfasis fuerte riba biahe di luho den grupo chikito, e barco ta ekipa pa cruceronan di expedicion global y ta refleha un compromiso cu biahe experimental di nivel halto combina cu principionan di sostenibilidad.

Aruba Tourism Authority y Aruba Ports Authority N.V. lo sigui traha hunto cu partnernan di crucero pa sigura cu Aruba ta keda un destinacion atractivo y preferi den Caribe, balansando experiencianan di bishitante di Calidad halto cu desaroyo di turismo responsabel y sostenibel.