Den campaña “Score with Coca-Cola” Caroline Croes ta bay mira wega di futbol mundial FIFA 2026  

ORANJESTAD, Aruba – 20 di april 2026:E campaña “Score with Coca-Cola” a yega na su fin, marcando e clausura di un promocion vibrante conecta cu e proximo campeonato di futbol mundial “FIFA World Cup 2026”. E campaña, cu a presenta e tapadera color di oro cu codigo bou di cada tapa, a crea un nivel halto di entusiasmo y participacion entre consumidornan riba henter nos isla. Mientrastanto, miles di participante a haya oportunidad pa gana diferente premio instantaneo y tambe pa competi pa e premio mayo.
Durante un evento special a anuncia e ganado, cu presencia di media, invitadonan y representante di Coca-Cola, a revela oficialmente e ganado di e gran premio, den persona di Caroline Croes. E lo disfruta di un biahe cu tur cos inclui pa dos persona na FIFA World Cup 2026, incluyendo entrada pa e emocionante wega entre Morocco vs. Haiti.
Bou di e tapaderanan color di oro, por a haya un codigo cu mester a manda pa Tropical Bottling Company. Segun e codigo, bo tin un variedad di oportunidad di gana premio instantaneo of e premio mayo. Durante henter e periodo di campaña, consumidonan a haya varios oportunidad pa gana premio instantaneo manera yabero, bala di futbol, boter, cups, tas, mini frishidaire, snack bowl y hopi mas, aumentando e emocion y participacion masivo.
E wega
Morocco National Football Team ta un di e ekiponan mas fuerte di e continente Africano den e ultimo añanan. Nan a haci historia den e campeonato FIFA World Cup 2022 ora nan a logra yega te den semifinal. E ekipo ta conoci pa defensa fuerte y contra atake rapido. Nan a subi hopi den ranking mundial. Haiti di otro banda ta un ekipo di Caribe cu hopi pasion. Ta competi principalmente den weganan di CONCACAF. A participa den Gold Cup y den weganan eliminatorio pa mundial. E logro pa participa den e weganan mundial e aña aki ta uno historico.
Ta bay Atlanta
Caroline Croes y un persona mas cu e scoge, lo biaha cu ne pa Atlanta, na Merca pa mira e wega di futbol mundial entre Morocco y Haiti riba dia 24 di juni 2026. E wega ta tuma luga den Mercedes-Benz Stadium na Atlanta, Merca. E wega aki ta den grupo C. Ta bon pa añadi cu e stadion aki na Atlanta ta un di esunnan di mas moderno di henter Merca. Ta anticipa hopi ambiente durante e wega aki pasobra e ciudad Atlanta mes, di naturalesa caba, tin un base di fanatico hopi multicultural, incluyendo un poblacion grandi di ciudadanonan procedente di islanan Caribense y di e comunidad Africano.
Campeonato mundial di futbol
E campeonato “FIFA World Cup 2026” ta un edicion special y ta tuma luga den e continente Americano, incluyendo Merca, Canada y Mexico. Lo tin 48 pais participando den e campeonato mientras cu normalmente ta 32 ekipo ta yega final. Cu e cambio aki a haci cu mas isla chikito den Caribe, cu normalmente ta yega te na CONCACAF, tambe a haya oportunidad pa yega mundial, manera Haiti y Corsou.
Ultimo aviso:
Ta anima participantenan pa pasa reclama nan premio instantaneo, ya cu e siman aki ta e ultimo siman pa haci esey, di 20 te cu 25 di april 2026. Por pasa na e Coca-Cola Redemption Center situa na Tropical Bottling Carry Out Boulevard, den siman entre 8:00AM pa 1:00PM y diasabra awo entre 10:00AM y 2:00PM.
Tin mas na caminda
Basa riba e exito aki, Coca-Cola ta prepara pa lansa mas promocion den futuro. Consumidonan por spera campañanan mas emocionante, cu mas premio instantaneo y oportunidad pa gana. Pa mas informacion, sigui canalnan oficial di Coca-Cola Aruba.
Tocante Tropical Bottling Company
Tropical Bottling Company, un subsidiario di MetaCorp, e empresa mas bieu di Aruba, a nace na aña 1948 den Wilhelminastraat, banda di unda awe ta El Gaucho Restaurant. E tempo ey e planta tabatin un capacidad pa yena 10 boter di refresco pa minuut. E planta ta situa awo na Balashi y ta conta riba un capacidad pa yena mas o menos 1250 boter, bleki of boter di plastic pa minuut.
Awendia, separa di Coca Cola, e planta ta produci un cantidad di producto, manera Fanta, Schweppes, Dasani y mas. Tambe a añadi marcanan di bebida, manera Dewars, Bacardi, Grey Goose y hopi mas tambe cu ta resorta bou di nan maneho.
Orguyosamente por menciona cu tur producto di bleki di e liña Coca Cola y Fanta bendi den e islanan ABC ta produci den e planta di Tropical Bottling na Aruba.
Den añanan 90 a lansa Awa, cu a bira asina exitoso, te cu The Coca Cola Company mes a opta pa tum’e over y hacie “Dasani by Awa” …un desaroyo cu Aruba por ta orguyoso di dje!